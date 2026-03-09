Bei diesem erprobten Konzept trainieren Mamas nach dem abgeschlossenen Rückbildungskurs gemeinsam mit ihren Babys an der frischen Luft.

Trainerin, Mama und Triathletin Maren Hermann weiß, wie herausfordernd diese Lebensphase sein kann: „Viele Frauen wünschen sich, wieder etwas für sich zu tun, aber ohne Stress, ohne Druck und ohne ihr Baby abgeben zu müssen“. Deshalb passt sich das BuggyFit-Training dem Mama-Alltag an. Statt Fitnessstudio und festen Betreuungszeiten geht es raus in die Natur. Die Babys sind im Kinderwagen oder in der Trage dabei, während die Mamas ein effektives Ganzkörpertraining mit Fokus auf Rückbildung, Kräftigung und Ausdauer absolvieren.

Dabei geht es auch um Austausch, Lachen zwischen den Übungen und um das Gefühl: Ich bin nicht allein.

Zum Start in Bremen lädt buggyFit alle interessieen Mamas zu einem kostenlosen Probetraining ein:

Die Anmeldung erfolgt nach kostenloser Registrierung auf der Veranstaltungswebseite.