Buh! Oder wie man große Angst kleinkriegt

× Erweitern © tanzwerk- Studio BUH!

Das KA2OH – Kollektiv für junges Publikum und das Tanzwerk präsentieren ein Mitmachtheater für neugieriges Publikum ab 4 Jahren.

​​Entstanden ist es im Rahmen des Projekts “Perpetuum Mobile” mit Unterstützung von Kindern, die an der Gestaltung von Kostüm, Bühnenbild, Sound, Trickfilm, Grafik und Dramaturgie mitgewirkt haben.

Welch ein spannender Raum - der muss unbedingt erkundet werden! Was ist das denn für eine merkwürdige Röhre und was ist wohl in dieser Schachtel? Und sieht dieses Toastbrot nicht irgendwie seltsam aus? Huch, was war das für ein Geräusch? Bin ich ganz alleine hier? Nein, da ist noch die Angst, die sich ausbreitet, die immer größer wird... Hallo? Die muss wieder kleiner werden, also erstmal kräftig durchatmen und dann geht’s los!

Im Anschluss an die Aufführung kann sich das mutige Publikum gruselig verwandeln lassen.

Eintritt gegen Spende.