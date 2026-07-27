Was geschah am Bunker?

× Erweitern © Henry Fried/LZpB Bremen Bunker Valentin

Gemeinsam gegen Ausgrenzung und Diskriminierung: Im Rahmen der diesjährigen Aktionswochen* sind Interessierte zu einer denkwürdigen Führung eingeladen.

Der Bunker Valentin ist die Ruine einer U-Boot-Werft der deutschen Kriegsmarine aus dem Zweiten Weltkrieg. In den Jahren 1943 bis 1945 wurden hier Tausende von Zwangsarbeiter:innen aus ganz Europa und Nordafrika eingesetzt.

In einer Führung erkunden die Besucher:innen gemeinsam den historischen Ort und erfahren, wie das rassistische System der NS-Zwangsarbeit funktionierte.

Bitte bis 8.9. amelden: mail@bunkervalentin.de

*Die Aktionswochen „Gemeinsam gegen Ausgrenzung und Diskriminierung" feiern in diesem Jahr ihr zehnjähriges Bestehen. Vom 9. bis 25. September 2026 finden mehr als 17 kostenfreie Veranstaltungen in Vegesack, Burglesum und Blumenthal statt – von Lesungen und Workshops über Führungen und Vorträge bis hin zu Kreativangeboten für Kinder, Jugendliche und Familien.