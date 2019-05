Bunte Farb-Pigmente und Muschelfarbe herstellen

Die Pflanzen im Färbergarten zeigen sich in voller Blütenpracht und können von den Teilnehmern ab acht Jahren geerntet werden. Aus den verschiedenen Blütenfarben wird eine ganze Palette von Aquarellfarben und Farbpigmenten hergestellt. Pigmente bilden die Grundlage für Ölfarben, Wachsmalstifte oder Druck- und Stempelfarben. Aquarellfarben in Muscheln waren früher eine begehrte Handelsware. Wer möchte, darf gerne Muscheln mitbringen, und diese mit den Farben befüllen. Alternativ sind Walnussschalen dafür bei der Lucie vorhanden. Hierfür ist eine Spende in Höhe von 6 Euro empfohlen. Eine Anmeldung ist bis zum 6. August an umweltbildung@lucie-bremen.de notwendig.