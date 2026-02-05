Über bunte Turmaline philosophieren
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Landesmuseum Natur und Mensch Oldenburg Damm 38-44, 26135 Oldenburg
© Reinert Fotodesign
Kristallmagie, Naur und Mensch, Oldenburg
Im Rahmen der Ausstellung Kristallmagie sind Kinder zwischen 7 und 12 Jahren zum Philosophieren eingeladen.
Im Workshop werden die Kristalle zur Gesprächs‑ und Denkwerkstatt: Die Kinder betrachten farbige Turmalinscheiben ganz genau und tauschen sich über ihre Beobachtungen aus. Spielerisch wird gefragt, gestaunt, interpretiert und philosophiert:
- Welcher Kristall ist besonders spannend?
- Wo könnten solche Turmaline herkommen?
- Was würde ein Kunstmuseum über sie denken?
Dabei geht es nicht nur um Mineralogie, sondern auch um Selbstausdruck, Zuhören und Teilen von Ideen – ein echtes Denk‑ und Erlebnisformat im Museum.
Perfekt für neugierige Kinder, die mehr als nur sehen wollen – und Spaß am gemeinsamen Nachdenken haben.
Die Teilnahme kostet 10 Euro nach telefonischer Anmeldung.