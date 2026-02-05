Über bunte Turmaline philosophieren

× Erweitern © Reinert Fotodesign Kristallmagie, Naur und Mensch, Oldenburg

Im Rahmen der Ausstellung Kristallmagie sind Kinder zwischen 7 und 12 Jahren zum Philosophieren eingeladen.

Im Workshop werden die Kristalle zur Gesprächs‑ und Denkwerkstatt: Die Kinder betrachten farbige Turmalinscheiben ganz genau und tauschen sich über ihre Beobachtungen aus. Spielerisch wird gefragt, gestaunt, interpretiert und philosophiert:

Welcher Kristall ist besonders spannend?

Wo könnten solche Turmaline herkommen?

Was würde ein Kunstmuseum über sie denken?

Dabei geht es nicht nur um Mineralogie, sondern auch um Selbstausdruck, Zuhören und Teilen von Ideen – ein echtes Denk‑ und Erlebnisformat im Museum.

Perfekt für neugierige Kinder, die mehr als nur sehen wollen – und Spaß am gemeinsamen Nachdenken haben.

Die Teilnahme kostet 10 Euro nach telefonischer Anmeldung.