Über bunte Turmaline philosophieren

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Landesmuseum Natur und Mensch Oldenburg Damm 38-44, 26135 Oldenburg

Im Rahmen der Ausstellung Kristallmagie sind Kinder zwischen 7 und 12 Jahren zum Philosophieren eingeladen. 

Im Workshop werden die Kristalle zur Gesprächs‑ und Denkwerkstatt: Die Kinder betrachten farbige Turmalinscheiben ganz genau und tauschen sich über ihre Beobachtungen aus. Spielerisch wird gefragt, gestaunt, interpretiert und philosophiert:

  • Welcher Kristall ist besonders spannend?
  • Wo könnten solche Turmaline herkommen?
  • Was würde ein Kunstmuseum über sie denken?

Dabei geht es nicht nur um Mineralogie, sondern auch um Selbstausdruck, Zuhören und Teilen von Ideen – ein echtes Denk‑ und Erlebnisformat im Museum.

Perfekt für neugierige Kinder, die mehr als nur sehen wollen – und Spaß am gemeinsamen Nachdenken haben.

Die Teilnahme kostet 10 Euro nach telefonischer Anmeldung.

Info

Landesmuseum Natur und Mensch Oldenburg Damm 38-44, 26135 Oldenburg
Dies & Das, Workshops
0441-40570300
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