Kristallwerkstatt

× Erweitern © Reinert Fotodesign Kristallmagie, Naur und Mensch, Oldenburg

Im Rahmen der Ausstellung Kristallmagie schleifen Familien mit Kindern ab 7 Jahren ihren eigenen Kristall. Dabei erleben Kinder und Eltern, wie aus einer zunächst tiefschwarzen Turmalin‑Scheibe beim sorgfältigen Schleifen allmählich das verborgene Farbenspiel und glänzende Muster zum Vorschein kommen – genau wie in der Ausstellung selbst.

Die Teilnahme kostet 20 Euro nach telefonischer Anmeldung.