Kristallwerkstatt

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Landesmuseum Natur und Mensch Oldenburg Damm 38-44, 26135 Oldenburg

Im Rahmen der Ausstellung Kristallmagie schleifen Familien mit Kindern ab 7 Jahren ihren eigenen Kristall. Dabei erleben Kinder und Eltern, wie aus einer zunächst tiefschwarzen Turmalin‑Scheibe beim sorgfältigen Schleifen allmählich das verborgene Farbenspiel und glänzende Muster zum Vorschein kommen – genau wie in der Ausstellung selbst. 

Die Teilnahme kostet 20 Euro nach telefonischer Anmeldung.

Info

Landesmuseum Natur und Mensch Oldenburg Damm 38-44, 26135 Oldenburg
Dies & Das, Workshops
0441-40570300
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