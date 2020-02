In der ULE gibt es viel Spannendes rund um das Thema Natur zu erleben. In der Ferienwoche wartet ein Repertoire an Highlights auf Kinder ab 6 Jahren: Sie schöpfen Papier, Keschern, stellen Pflanzenfarben her, Schnitzen am Lagerfeuer und spielen lustige Waldspiele.

Die Ferienbetreuung läuft bis zum 24. Juli von 9 bis 13 Uhr und kostet 36 Euro plus 4 Euro Materialkosten. Eine Anmeldung per Telefon oder E-Mail wird benötigt.