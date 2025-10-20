Bunte Welten

In der zweiten Herbstferienwoche entdecken Mädchen und Jungen zwischen 10 und 13 Jahren mit dem BDKJ Bremen jeden Tag eine andere Welt:

Mal reisen sie im Planetarium zu den fernen Welten auf anderen Planeten, dann entdecken sie die Ordenswelt der Franziskaner:innen und schließlich probieren sie sich in der Zirkuswelt der Jonglage und Akrobatik aus!

Die maximal 20 Teilnehmer:innen werden von 4 Betreuer*innen mit Juleica begleitet.

Die Ferienbetreuung findet täglich vom 20. bis zum 24. Oktober statt und kostet 20 €, 50 € oder 90 € - je nach finanziellen Möglichkeiten. Das Mittagessen ist inklusive.

Nähere Informationen und Anmeldung bis zum 28.9. auf bdkj-bremen.de.