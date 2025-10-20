Bunte Welten
bis
BDKJ Bremen Franziskanerstr. 7, 28195 Bremen
In der zweiten Herbstferienwoche entdecken Mädchen und Jungen zwischen 10 und 13 Jahren mit dem BDKJ Bremen jeden Tag eine andere Welt:
Mal reisen sie im Planetarium zu den fernen Welten auf anderen Planeten, dann entdecken sie die Ordenswelt der Franziskaner:innen und schließlich probieren sie sich in der Zirkuswelt der Jonglage und Akrobatik aus!
Die maximal 20 Teilnehmer:innen werden von 4 Betreuer*innen mit Juleica begleitet.
Die Ferienbetreuung findet täglich vom 20. bis zum 24. Oktober statt und kostet 20 €, 50 € oder 90 € - je nach finanziellen Möglichkeiten. Das Mittagessen ist inklusive.
Nähere Informationen und Anmeldung bis zum 28.9. auf bdkj-bremen.de.