Mit den schönen Bastelideen wird es in der zweiten Osterferienwoche richtig bunt. So basteln die 7- bis 11-Jährigen ein Naturbingo (hierfür bitte einen großen leeren Eierkarton mitbringen). Zwischendurch machen es sich die Kids am Lagerfeuer gemütlich.

Die Ferienbetreuung findet täglich vom 11. bis zum 14. April statt. Es wird ein Kostenbeitrag in Höhe von 52 Euro erhoben.

Hier geht's zur Anmeldung