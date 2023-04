Bunter Tag der Artenvielfalt

Der Biodiversitätsverlust ist die größte Herausforderung der wir uns in den kommenden Jahrzehnten stellen müssen. Aber was genau ist Biodiversität überhaupt? Warum sind immer mehr Arten vom Aussterben bedroht? Was können wir zum Schutz der Artenvielfalt beitragen? Und welchen Beitrag leisten Zoos?

Am bunten Tag der Vielfalt werden diese Fragen mit Spaß und Spiel beantwortet: Durch „Kino-Zeit“ in der Zooschule, Infostände und exklusive Führungen, die einmalige Einblicke in die Artenschutzarbeit des Zoos hinter den Kulissen gewähren. Spielerisch können sich kleine Zoo-Fans im Upcycling ausprobieren und u.a. erfahren, was das Geschicklichkeitsspiel Jenga mit dem Leben auf unsere Erde zu tun hat.

Eine Voranmeldung ist nicht erforderlich, die Veranstaltung ist im Tagesticket inbegriffen, Kinder ab 4 Jahren 6,50€, Schüler:innen, Azubis 7,50€, Erwachsene 10€