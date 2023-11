Burgfrieden

Die Ritter von Oumünde öffnen ihre mittelalterliche Wasserburg fürs vorweihnachtliche Treiben, bei dem es zwei Tage lang besinnlich-bunt wird.

Für den Burgspaß sorgen Kunsthandwerk und Waffelbäckerei, Spiele, Bastelecken und ein Karussell für die Kinder sowie schöne Geschenkideen im Mittelaltersaal der Burg, wo eine Steinmalerin, ein Holzbauer und viele mehr ihre Werke präsentieren.

Auf dem Markt in der Scheune und im Burghof werden die Besucher:innen von Gauklern und Musikanten, Rittern und Burgfräulein in historischen Kostümen begrüßt und unterhalten, und auch das Burgmuseum lädt Familien zu einem spannenden Ausflug in die Vergangenheit ein.

Die Marktzeiten sind am Samstag von 11 bis 19, am Sonntag von 10 bis 18 Uhr, der Eintritt ist an beiden Tage kostenfrei.