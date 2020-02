Burgspektakel

Vom 30. April bis zum 3. Mai reisen die Besucherïnnen in die mystisch-magische Vergangenheit beim mittelalterlichen Burgfest mit Rittern, Marktreiben und Gauklern.

Rund um die Burg lassen sich Handwerker sich bei ihrem Tagwerk über die Schulter sehen, Krämer preisen lauthals ihre Waren an und Garbräter sorgen für leckere Speisen. Gaukler und Spielleute unterhalten das herbeigereiste Volk auf das Beste und für die Kinder gibt es Spiel und Unterhaltung, das niemand die Langweil zwicken möge.

In den Seewiesen reichen die Zelte der Heerlager soweit das Auge reicht und bieten Einblicke in die Welt eines reisenden Trosses. Verwegene Ritterkämpfe der tschechischen Ritter, Freikampfturniere und Waffenschau, Aufzüge und Winkelfechterei sind hier zu erleben.

Am 30. April verwandelt das Walpurgisfest die Burg ab 16 Uhr mit fantastischen Illuminationen in eine Welt voller Trolle, Feen und Elfen: gilt es hier, das Feuer zu entzünden um beim großen Konzert den Frühling zu begrüßen. Mehr als 500 Akteure machen in historischem Gewand die Zeitreise erlebbar.

Donnerstag 16 - 24, Freitag 11 - 22, Samstag 13 bis 22, Sonntag 11 bis 19 Uhr.