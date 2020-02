Als Violette ihr Mofa auf den Hof schiebt, rechnet sie nicht ernsthaft damit, hier noch irgendjemandem zu begegnen. Schon gar nicht Erla, ungefähr so alt wie sie, irgendwas zwischen 15 und 20 und mit einem Kopf voller Geschichten. Zunächst genervt, dann immer faszinierter hört Violette ihr zu und lässt sich fast gegen ihren Willen hineinziehen in Erlas Fantastereien von Freiheit, Flucht und großem Geld. Schließlich ist ihr eigenes Leben als Friseurpraktikantin und Gelegenheitsdrogenkurierin nicht gerade der Stoff, aus dem die Träume sind. Doch Erla und Violette sind nicht allein in ihrer selbstgeschaffenen Welt. Da taucht plötzlich der Pizzabote Issa auf und mit ihm Neuigkeiten, die Violette definitiv nicht hören wollte. Zur falschen Zeit am falschen Ort: Denn die Situation kippt, plötzlich ist ein Revolver im Spiel und Erla gerät in Panik...

Burn Baby Burn ist ein Stück über Annäherung und Freundschaft, über Träume und Sehnsüchte, aber auch darüber, wie Hoffnungen und Wünsche durch die Realität in Frage gestellt werden können.

Inszenierung: Katharina Dürr, Nora Hecker, Leon Wieferich; Bühne & Kostüm: Katharina Dürr, Nora Hecker, Leon Wieferich; Mit: Malin Grünholz, Finn Hampel, Jule Henke