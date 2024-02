Butterfly Tale – ein Abenteuer liegt in der Luft

× Erweitern © Productions CarpeDiem (BT) Inc. - Ulysses Films GmbH - Senator Film Butterfly Tale

Jeden Herbst ziehen die Monarchfalter von Kanada in das warme Mexiko, um dort zu überwintern. Schmetterling Patrick möchte unbedingt mit, doch seine Flügel sind unterschiedlich groß, weshalb er nicht richtig fliegen kann. Begleitet von seinem besten Freund, der tollpatschigen Raupe Marty, schafft er es jedoch, sich in dem Vorratsanhänger der Reisegruppe zu verstecken. So kann Patrick trotzdem mit auf die Reise gehen. Verantwortlich für den Anhänger ist Schmetterling Jennifer, die Höhenangst hat und dies vor den anderen Faltern zu verstecken versucht. Zusammen müssen sich die drei auf der Reise ihren Ängsten stellen und es zudem noch mit Tornados, zugebauten Landschaften und drei bösartigen Finken aufnehmen.

Der Eintrittspreis beträgt für Kinder 3 Euro und für Erwachsene 6 Euro.

CDN/D 2023, Regie: Sophie Roy, Animation, 87 Min., FBW-Prädikat: besonders wertvoll, empfohlen ab 6 Jahren