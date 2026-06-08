Coole Buttons und bunte Handabdrücke

In der Mitmach-Aktion werden Vielfalt, Gemeinschaft und Kreativität gefeiert. Gemeinsam gestalten die Teilnehmenden ein großes Kunstwerk aus bunten Handabdrücken, das später in der Bibliothek ausgestellt wird. Außerdem können eigene Buttons gestaltet und bemalet werden. Für jedes Alter, kostenfrei, ohne Anmeldung.