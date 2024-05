Es war einmal...

Expand © Buxtehude Museum Sonntagswerkstatt

Im Rahmen der Buxtehuder Märchentage (hier findet sich das komplette Programm) lädt auch das Museum in der Altstadt zu einem märchenhaften Wochenende. Im Offenen Atelier entstehen an beiden Tagen zauberhafte Märchenfiguren, am Samstag ist Märchenerzählerin Kristin Kehr im Haus und am Sonntag finden zwei passende Kurzführungen in der Ausstellung statt.

Im Offenen Atelier können Kinder ab 6 Jahren am Samstag und Sonntag zwischen 14 und 17 Uhr ihre eigene Märchenfigur erstellen. Aus Stoff, Karton, Federn, Pappe und Farbe entstehen so Kalif Storch, Dornröschen, der Froschkönig oder jeder andere gewünschte Protagonist aus dem bunten Reich der Märchen. Eine Anmeldung für das Angebot ist nicht erforderlich.

Am Samstag gibt es um 15 Uhr noch ein besonderes Angebot für die ganze Familie. In Buxtehude ist der Igel schneller als der Hase, im Dschungel die Schildkröte stärker als der Elefant, aber ist der Erste stets der Gewinner? In der Märchenstunde „Klein aber oho“ entsteht durch die Erzählkunst von Kristin Kehr ein Kopfkino für die ganze Familie.

Am Sonntag bietet das Museum außerdem um 15 und 15:30 Uhr je eine halbstündige Führung zum Thema „Märchenhaftes Buxtehude“ an, in der die Kuratorin in der Ausstellung „Typisch Buxtehude!?“ unter anderem erzählt, warum der Wettlauf zwischen Hase und Igel ausgerechnet in Buxtehude stattfand.