Bye, bye, Bewerbungsmappe

Frau Online Zoom Digital Bewerbung

Im Rahmen der Aktionswoche für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt sind alleinerziehende Mütter zum kostenlosen Online-Bewerbungstraining eingeladen. Dort bekommen sie Einblicke in den Prozess der digitalen Bewerbungen, schauen sich digitale Lebensläufe und Networkingplattformen an und sprechen über die Dos und Donts.

Wer erinnert sich noch an die letzte Bewerbung? Ausgedruckt, in aufwendige Mappen und mit teuren Porträtfotos auf postalischem Wege versandt? Das ist heute in der Regel nicht mehr nötig, denn Bewerbungsprozesse finden meistens digital statt, zum Beispiel per E-Mail, mithilfe eines Formulars oder via Social Media.

Im Vortrag bekommen interessierte Frauen alle Infos an die Hand, die für eine state-of-the-art-Bewerbung wichtig sind: Worauf ist bei der papierlosen Bewerbung zu achten? Wie funktioniert ein Online-Lebenslauf? Welche Unterlagen sollten eingereicht werden beziehungsweise welche Arbeitszeugnisse gehören in die Bewerbung? Wie wichtig sind XING und LinkedIn?

Referentin Christina Ullrich versendet den Zugangslink zur von Tech in the city Online-Veranstaltung via ZOOM kurz vor Veranstaltungsbeginn.

Die kostenlose Anmeldung erfolgt hier.