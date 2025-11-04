Café Climate & Us

Die Klimazone startet am 4. November eine Veranstaltungsreihe, die Begegnung und Nachhaltigkeit verbindet. Frauen mit Migrationserfahrung sind eingeladen, sich bei Kaffee und Gebäck zu Themen wie Umwelt und Zusammenleben auszutauschen. Zum Auftakt spricht eine Gastreferentin auf Englisch über das Thema „Fast Fashion“ und zeigt, wie Mode und Umwelt zusammenhängen – und wie wir nachhaltiger handeln können.

Im Anschluss haben die Teilnehmerinnen die Möglichkeit, im Rahmen des Kleidertauschladens gut erhaltene Kleidung weiterzugeben und neue Lieblingsstücke zu finden. Ziel der Veranstaltung ist es, Frauen miteinander zu vernetzen, Erfahrungen zu teilen und gemeinsam neue Perspektiven zu entdecken.

Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.