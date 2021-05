Mini-Satellitenstart live

× Erweitern © DLR Start einer Rakete mit CanSats

Beim Deutschen CanSat Explorer Wettbewerb 2020/21 entwickeln und konstruieren neun Teams aus ganz Deutschland zusammen mit Schüler:innen ab 14 Jahren ihre eigenen Minisatelliten. Die Aufgabe der Satelliten in der Größe einer Getränkedose (daher der Name CanSat) ist die Ortung von Objekten am Boden – ganz ähnlich wie Raumsonden bei der Erforschung von Planeten.

Besondere Herausforderung: Die Minisatelliten wurden allesamt unter Kontaktbeschränkungen und Homeschoolingbedingungen konstruiert und gebaut. Am 25. Mai ist es endlich so weit: Dann werden die fertigen CanSats auf dem Flugplatz Rotenburg (Wümme) mit einer kleinen Rakete auf eine Höhe von einem Kilometer gebracht werden und zeigen, was sie können. Der Countdown läuft!

Innerhalb der letzten sieben Monate haben die Teams an ihren Satelliten gearbeitet und dabei innovative Ideen entwickelt. So nutzt ein Team zum Beispiel einen Ausfahrmechanismus für Kameras in Kombination mit einer kugelgelagerten Befestigung des Fallschirms, um optimale Aufnahmen während des Fluges zu machen. Neben der Konstruktion des Satelliten gehört auch die Auswertung der aufgenommenen Bilddaten zu den technischen Herausforderungen, welche die Teams lösen müssen. Ein Team greift dabei auf Künstliche Intelligenz zurück. Ihre Ergebnisse präsentieren die Schulteams nach der Datenauswertung am 17. Juni bei einem abschließenden Online-Event vor Fachleuten der Luft- und Raumfahrtbranche.

Zusammen mit den Schulteams, die leider nicht vor Ort dabei sein können, können alle Interessierten den Raketenstart per Livestream am 25.5.21 um 18 Uhr hier mitverfolgen.

Übrigens: Die Bewerbungsphase für den nächsten CanSat-Wettbewerb startet im August 2021. Weitere Informationen sowie die Richtlinien und das Bewerbungsformular sind dann auf www.cansat.de zu finden.