Casting der BMC Youngsters

Gesangsstar Sara Dähn und die Bremer Musical Company suchen Kinder und Jugendliche zwischen 8 und 16 Jahren für verschiedene Aufführungen in 2018 und 2019 bei Musicals wie "Die Schneekönigin", für Konzerte und weitere spannende Produktionen.

Die Kinder- und Jugend-Gruppe BMC Youngsters produziert (fast) jedes Jahr ein neues Musical mit Kindern und Jugendlichen zwischen 8 und 16 Jahren, gibt Konzerte und Auftritte u.a. bei der Hanse Life u.v.m. Der Hauptfokus liegt auf Gesang und Schauspiel, es werden auch kleine Choreographien oder Stagings einstudiert. Die Proben finden immer donnerstags (außer in den Ferien) von 16:30 bis 18:30 Uhr im Konsul-Hackfeld-Haus in der Birkenstraße statt.

Zum Casting sind interessierte Kinder, Jugendliche (und deren Eltern) herzlich eingeladen. Ab 16.30 Uhr können sie bei der Probe zuschauen und/oder ab 17 Uhr direkt ins Casting gehen: Dazu müssen dazu etwas vorsingen (am besten mit Halbplayback), idealerweise auf deutsch, englisch ist auch möglich.

Die Playbacks müssen auf USB-Stick mitgebracht werden oder vorher per E-Mail an mail@eumac.info gesendet werden, zusammen mit einer formlosen Anmeldung, aus der der Name und eine Telefonnummern der Eltern hervorgehen.

Bereits am 8.12.2018 findet eine voll ausverkaufte Profi-Vorstellung von "Die Schneekönigin" statt, bei der die Kinder und Jugendlichen mitspielen. Die Hauptrolle spielt übrigens Sara Dähn, die bereits in diversen Musicals Hauptrollen spielte und kürzlich in Stuttgart den Preis „Künstlerin des Jahres, Sparte Gesang & Entertainment“ bekam.