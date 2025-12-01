× Erweitern © CAVALLUNA Cavalluna: Tor zur Anderswelt

Fast 30 LKW, dazu Radlader, Minibusse und Gabelstapler sind nötig, um rund 60 Pferde, Ponys und Esel, Reiter:innen, Kostüme, Zelte und Ausstattung der weltberühmten Pferdeshow auf ihrer Europatour durch über 30 Städte zu transportieren.

Mit diesem Großaufgebot an Talenten und Technik entführt die neue Show das Publikum auf eine mystische Reise in geheimnisvolle Welten. Die rund 500.000 Zuschauer:innen, die auf der achtmonatigen Tour erwartet werden, dürfen sich auf grandiose Showeffekte, mitreißende Choreografien und höchste Dressurkunst freuen.

Erzählt wird die Geschichte der jungen Zauberin Meerin, die über die magische Gabe verfügt, ihre Zeichnungen Wirklichkeit werden zu lassen und mit ihnen Gutes zu tun. Ihr Schicksal wendet sich jedoch, als sie aus ihrem Heimatdorf als Hexe verbannt wird und sich auf die abenteuerliche Reise in eine fremde Welt begeben muss.

Dressur und Tanz der Talente

× Erweitern © CAVALLUNA Cavalluna: Tor zur Anderswelt

In der einzigartigen Show mit fesselnder Geschichte, mitreißender Musik und einem beeindruckenden Bühnenbild komplettiert ein internationales Tanzensemble die traumhaften Bilder und Dressuren der Pferde, Equipen und Reiter:innen aus ganz Europa. Nicht fehlen werden die stolzen Lusitanos aus Portugal, ebenso wie die süßen Miniponys von der Insel Ischia.

Eine spektakuläre Ungarische Post, waghalsiges Trickreiten und berührende Freiheitsdressuren runden das Programm ab. Bekannte Publikumslieblinge wie Bartolo Messina und Kenzie Dysli beeindrucken ebenso wie neue Gesichter – zum Beispiel das Ausnahmetalent Rudj Bellini aus Italien.

Die Tour gastiert für vier Vorstellungen in Bremen. Tickets für Kinder ab 29,90, für Erwachsene ab 39,90 Euro, können auf der Veranstaltungswebseite reserviert werden.

Zu den Stallführungen.