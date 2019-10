© CAVALLUNA Cavalluna: Legende der Wüste

Im Galopp durch den Orient: In der neuen Produktion der beliebten Pferdeshow dürfen sich Groß und Klein wieder auf höchste Reitkunst und atemberaubende Unterhaltung freuen.

Die 59 Tiere, ihre Reiter und ein internationales Tanz-Ensemble garantieren ein sagenhaftes Show-Erlebnis mit waghalsigen Trickreitern, klassischen Dressur-Equipen und Eseln mit Comedy-Talent.

Kreativdirektor Klaus Hillebrecht, der auch „Gefährten des Lichts“ und „Welt der Fantasie“ inszenierte, begeistert erneut mit wundervollen Kulissen und einem mitreißenden Soundtrack. Der Emmy-nominierte Komponist schafft es, sich mit seinen Shows in immer neuen Dimensionen selbst zu übertreffem. Untermalt werden die traumhaften Szenen von einzigartigen Darbietungen, in denen Mensch und Tier in völliger Harmonie zusammenarbeiten und so die Geschichte zum Leben erwecken. Erzählt wird diesmal die Geschichte der Prinzessin Samira, die zur Königin gekrönt werden soll. Die pompöse Zeremonie wird jedoch vereitelt und ein spektakuläres Abenteuer um den Kampf zwischen Gut und Böse beginnt.

