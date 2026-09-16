Cavalluna: Die Farben des Lebens

× Erweitern © CAVALLUNA Cavalluna, Farben des Lebens 2026

Über 50 Pferde, atemberaubende Tanzeinlagen, mitreißende Musik, aufwendige Kostüme sowie ein traumhaftes Bühnenbild begeistern das Publikum von Familien bis hin zu Pferdefans.

Im Mittelpunkt der neuen Show aus Emotionen, Kunst und Mensch-Tier-Beziehungen steht die Geschichte des Hirtenjungen Arhat. In den entlegenen Bergen Nordindiens aufgewachsen, erhält er von seiner verstorbenen Mutter den Auftrag, die Menschen vom Schleier des Vergessens zu befreien – einer unsichtbaren Macht, die sie vergessen lässt, was ihre wahre Bestimmung im Leben ist. Auf dieser Mission lernt er Shaneya kennen und begibt sich mit ihr auf eine abenteuerliche Reise, auf der er sich den skrupellosen Händlern der Angst stellen und die Menschheit von ihrem grausamen Fluch befreien muss. Dabei führt ihr Weg sie nicht nur durch die weiten Ländereien Indiens, sondern auch in die Welt der Götter – denn dies ist der Ort, an dem das Unheil seinen Ursprung nahm.

Zu bestaunen gibt es wie gewohnt klassische und moderne Dressur, beeindruckende Trickreitkunst, berührende Freiheitsdressuren, freche Ponys und eine spektakuläre Ungarische Post. Ausgefallene Choreografien einer internationalen Tanzkompanie und mitreißende Spezialeffekte verzaubern in wunderschönen Schaubildern Kinder wie Erwachsene, egal ob Pferdefan oder nicht.

Tickets können ab ca. 43 Euro auf der Veranstaltungswebseite gebucht werden.

Zu den Backstage-Touren.