Cavalluna: Welt der Fantasie

Auf großer Europa-Tour macht Cavalluna Ende Dezember auch Halt in Dortmund: Bisher bekannt unter dem Namen Apassionata, lädt die neue Pferdeshow zum Träumen ein: Nach dem Erfolg von „Gefährten des Lichts“ zeigt "Welt der Fantasie" gewohnt hochwertige Dressur, Trickreiten und Hohe Schule in imposanter Ausstattung mit aufwendigen Kostümen in ständig wechselnden Bühnenbildern.

Von Trickreiten und Dressur über Hohe Schule und Ungarische Post bis zu Tanz und Comedy bietet die erfolgreiche Pferdeshow beste Unterhaltung für die ganze Familie.

Das Publikum begleitet den jungen Tahin auf seiner Reise in eine andere Dimension, in der all seine Wünsche wahr werden. Wie in den vergangenen Pferdeshows „Im Bann des Spiegels“, „Cinema of Dreams“ und „Gefährten des Lichts“ tauchen die Zuschauer in traumhafte Bilder, verzaubernde Szenen und mitreißende Musik.

Vorstellung um 14 und 18:30 Uhr.

