Change Now - Schiffe verändern die Welt

Die Schau spannt im Erweiterungsbau einen Bogen vom Meeresspiegelanstieg über den Wandel der Arten bis hin zur Forschungsschifffahrt. Zehn Thesen beleuchten die Rolle der Schiffe in ihren unterschiedlichen Facetten: Welche Rolle spielen Schiffe bei weltweiter Migration? Wie tragen sie zu sozialer Ungleichheit oder auch zum Kulturaustausch bei?

Gäste begeben sich direkt auf eine Expedition ins Meer, erleben neben einer Wal-Parade die Schönheit des Lebens unter Wasser, entdecken die Geheimnisse der Meeresforschung und werden angeregt, über die Zukunft der Schifffahrt nachzudenken. „Mit der Ausstellung zur laufenden UN-Dekade der Meeresforschung für nachhaltige Entwicklung weisen wir darauf hin, dass die Meere noch immer zu den am wenigsten erforschten und geschützten Gebieten der Welt zählen“, sagt Prof. Dr. Sunhild Kleingärtner, Geschäftsführende Direktorin des DSM.

× Erweitern © Esther Horvath Into The Ice - Expedition - DSM

Um den internationalen Wissensaustausch geht es auch in der Fotoschau INTO THE ICE. Sie ermöglicht einen Rückblick auf die MOSAiC-Expedition, die größte Arktis-Expedition aller Zeiten. Hunderte von Forschenden aus 20 Nationen waren daran beteiligt. Im September 2019 legte die POLARSTERN vom norwegischen Tromsø zu einer einjährigen Expedition in Richtung Arktis ab. Ziel war es, den Klimawandel besser verstehen zu können. In Kooperation mit dem Alfred Wegener-Institut – Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung präsentiert das DSM die Motive in großen LED-Leuchtrahmen. Sie erzeugen den Eindruck, durch nächtliche Polarlandschaften zu wandern. Eindrücklich zeigen sie die permanente Dunkelheit und die Arbeitsbedingungen der Forschenden in extremer Kälte und an Bord des Eisbrechers. Die Fotos stammen von Esther Horvath, Lianna Nixon, Jan Rohde, Steffen Graupner, Mario Hoppmann und Michael Gutsche.

Der Eintritt ins Museum kostet 6 Euro für Erwachsene und 3 Euro ermäßigt.