Change. Wer verändert wen?

× Erweitern © Stefan Volk Deutsches Auswandererhaus Bremerhaven

Wenn Menschen auswandern, nehmen sie nicht nur ihr Gepäck mit – sie verändern auch die Welt, in der sie ankommen. Sie roden Wälder, bringen neue Tiere und Pflanzen mit oder bauen Städte. Aber was geschieht dabei mit der Natur und den Menschen, die dort schon seit Generationen leben?

Die Sonderausstellung nimmt Familien mit auf eine Reise durch zwei Jahrhunderte. Von der afrikanischen Serengeti über die arktische Eiswelt und den brasilianischen Regenwald bis zurück an die Nordseeküste beleuchtet die Schau das spannungsreiche Miteinander von Mensch und Umwelt. Kinder und Erwachsene entdecken, wie europäische Auswanderer Ökosysteme umkrempelten, was moderne Wissenschaft vom indigenen Wissen der Sámi lernen kann und wo Naturschutz und Menschenrechte aneinandergeraten. Ausgangspunkt ist Bremerhaven selbst – einst der größte Auswanderungshafen des Kontinents.

Um die Kehrseite dieser Medaille zu verstehen – also warum Menschen überhaupt erst aufbrechen müssen –, lohnt der direkte Schritt nebenan ins Klimahaus Bremerhaven. Dort beleuchtet die Partnerausstellung „Gehen oder bleiben?“ die Ursachen der Klimamigration. Gemeinsam mit dem Alfred-Wegener-Institut (AWI) bilden beide Häuser im 200. Jubiläumsjahr Bremerhavens ein Doppelpack.

Zu sehen bis 31.12.27, März bis Oktober: tgl. 10 bis 18 Uhr; November bis Februar: tgl. 10 bis 17 Uhr. Der Eintritt kostet 10 Euro für Kinder, 22 Euro für Erwachsene. Rabatte und Familienkarten auf der Webseite des Auswandererhauses.