Das Kollektiv Arnold&Bianka widmet sich in seiner neuen Inszenierung dem absoluten Kontrollverlust: Die Schule, die Arbeit, die Liebe und das Leben - alles Chaos! Wie schön, wenn sich alles in geordnete Bahnen lenken ließe...

Wir planen, zählen, schreiben To-Do-Listen. Doch meistens scheitern wir schon daran, die Frisur aufrecht zu halten. So ein Chaos kann doch niemand wollen! Schließlich sind Unordnung und Unkontrollierbarkeit oft einschüchternd und das Unvorhersehbare beängstigend. Aber liegen im Chaos nicht alle Chancen? Kann es nicht auch befreiend sein, Hemmungen abzubauen und vor Überraschungen zu sprühen? Das Chaos hält nicht an, richtet sich nie ein und ist dadurch auch immer – uaaah was war das?!

Arnold&Bianka gehen dem Chaos nach, dem Spaß und den Gefahren, die es birgt. Die Inszenierung für Publikm ab 12 Jahren folgt dem Wunsch nach Unordnung (oder zumindest Umordnung) und stellt dafür erst mal alles auf den Kopf.

Tickets können für 10 Euro auf der Veranstaltungswebseite reserviert werden.