Checker Tobi – Die heimliche Herrscherin der Erde

Checker Tobi 3 – Die heimliche Herrscherin der Erde

Beim Entrümpeln im Keller stoßen Checker Tobi und Marina auf Videos aus ihrer Kindheit und ein Rätsel, was sie nicht mehr loslässt. Denn Tobi kann sich nicht mehr an die Antwort seiner ersten Checkerfrage erinnern: Wer hinterlässt die größten Spuren im Erdreich?

Auf seiner Suche nach der Antwort begibt sich Tobi zur Insel Madagaskar mit ihrer einzigartigen Tier- und Pflanzenwelt. Weiter geht es danach in die eisigen Permafrostregionen Spitzbergens und zu den rätselhaften Ruinen der Maya in Mexiko. Unterwegs wird er von vielen Freund*innen unterstützt – auch von seinem achtjährigen Ich. Auf der Reise wird Tobi klar, dass fruchtbare Böden die Grundlage allen Lebens auf der Erde sind. Doch diese Böden werden durch den Einfluss von Menschen immer weniger. Es ist höchste Zeit, ihre Vernichtung zu verhindern. Wir alle müssen was tun, um wenn wir noch eine lebenswerte Zukunft haben wollen.

Tickets kosten für Kinder 3, für Erwachsene 6 Euro.

D 2025, Regie: Antonia Simm, mit Tobi Krell, Marina Blanke, 93 Min., FSK o. A., empfohlen ab 8 Jahren