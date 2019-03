Checker Tobi und das Geheimnis unseres Planeten

Der KiKA-Held Checker Tobi geht auf große Kinotour. Und sein Leinwandabenteuer ist noch spannender und emotionaler als seine bekannten TV-Reportagen.

Das größte Abenteuer seines Lebens beginnt für Checker Tobi auf einem Piratenschiff mitten im Meer. Dort entdeckt er eine Flaschenpost, in der ein Rätsel steckt. Wenn er es löst, wird er das Geheimnis unseres Planeten lüften. Eine aufregende Schnitzeljagd um die Erde beginnt! Tobi klettert auf den Krater eines feuerspeienden Vulkans, taucht mit Seedrachen im Pazifik, erkundet mit Klimaforschern die einsamsten Gegenden der Arktis und landet ausgerechnet in der trockensten Zeit des Jahres in Indien. In Mumbai wird er zum Bollywoodstar, ehe der Monsun die Megametropole verwandelt. Schließlich checkt Tobi, dass er des Rätsels Lösung während seiner ganzen Reise vor Augen hatte.

Deutschland 2019, Regie: Martin Tischner, mit Tobias Krell, 84 Min., Dokumentarfilm, FBW-Prädikat: besonders wertvoll, empfohlen ab 7 Jahren