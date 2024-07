× Erweitern © megaherz film und fernsehen Checker Tobi und die Reise zu den fliegenden Flüssen

Zum Ende der Sommerferien lädt der Achimer Golfclub zu seinem beliebten Open-Air-Kino am See ein. Alt und Jung dürfen sich vom 30. Juli bis zum 3. August auf magische Kinoabende mit tollen Filmen unter dem Sternenhimmel freuen, umgeben von der idyllischen Kulisse der Golfanlage in Badenermoor. Die Club-Gastronomie verwöhnt die Besucher:innen mit einer Vielzahl an leckeren Speisen, Süßigkeiten, Popcorn, Eis und Getränken. Auf der gemütlichen Terrasse, in Liegestühlen oder Golf-Carts können die Gäste den Abend genießen.

Im heutigen Family Special kommt Checker Tobi den Geheimnissen der Natur auf die Spur:

Hat sich Checker Tobi nicht erst kürzlich aufgemacht, um das Geheimnis unseres Planeten zu lüften? Dieses Mal erhält er ein Paket von seiner früheren Nachbarin. Darin befindet sich eine geheimnisvolle Kiste, die sie Tobi vererbt hat. Nur dummerweise ist die Kiste fest verschlossen und der Schlüssel nicht dabei. In dem dazugehörigen Brief jedoch erhält Tobi einen Hinweis auf die Schlüsselträgerin. Bei dieser kann es sich eigentlich nur um seine Kindheitsfreundin Marina handeln, da ist sich Tobi sicher. Auf der Suche nach ihr verschlägt es ihn nach Vietnam in die größte Höhle der Welt, in die berühmte Halong-Bucht mit ihren tausenden Kalksteininseln, über das stürmische Südchinesische Meer bis hinein in den brasilianischen Amazonas-Regenwald. Zusammen mit Marina lernt Tobi viele neue Menschen kennen, die unseren Planeten erforschen und zu schützen versuchen. Werden die beiden herausfinden, was es mit den mysteriösen fliegenden Flüssen auf sich hat?

Tickets sind ab 9,90 Euro im Starterhaus des Golfclubs und über Nordwest-Ticket erhältlich. Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre 50 Prozent Rabatt auf den Ticketpreis für den Family Special-Abend. Der Einlass ist ab 19 Uhr.

D 2023, Drehbuch & Regie: Johannes Honsell, mit Tobias Krell, Marina M. Blanke, Klaas Heufer-Umlauf, 92 Min., FSK: 0, empfohlen ab 7 Jahren