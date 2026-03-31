Das Stadtteiltheater zum Mitmachen für 13- bis 17-Jährige unter der Leitung von Frauke Herrmann und Otitodilichukwu Uganda lädt dazu ein, über Gemeinschaft, Zusammenhalt und das eigene Miteinander nachzudenken.

Ich checke, du checkst, er/sie/es checkt, wir checken, sie checken (nicht) – checkt ihr?!

In Szenen voller Spielfreude und Humor werden alltägliche Fragen des Zusammenlebens erkundet.

Die Teilnahme Theaterwerkstatt-Spektakel am Theater Bremen kostet zwischen 120 und 240 Euro nach Selbsteinschätzung. Es besteht die Möglichkeit einer Kostenübernahme durch den Förderkreis. Weitere Infos hier.

Die Anmeldung erfolgt über das Formular im Spielzeitheft (Seite 47). Dieses kann per Post oder E-Mail an folgende Adresse gesendet werden: Junge Akteur:innen | Goetheplatz 1–3 | 28203 Bremen | ja@theaterbremen.de