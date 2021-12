× Erweitern © Bernd Schaller/PR Büro Schoregge Chinesischer Nationalzirkus: China Girl

Wenn diese Artisten ihr Können zeigen, stehen alle Münder offen vor Staunen: Der Chinesische Nationalzirkus tourt durch Deutschland und präsentiert sein "Acrobatical" aus artistischen Sensationen in Kombination mit der Musik von David Bowie. Mit den Produzenten Hermjo Klein und Raoul Schoregge summieren sich 25 Jahre Riverdance, 30 Jahre Chinesischer Nationalcircus, 35 Jahre Clown und 55 Jahre Showerfahrung. Mit "China Girl" haben sie ihre Vision einer menschen- und kulturverbindenden Akrobatikshow mit dem musikalischen Erbe der Kunstikone David Bowie verwirklicht. Herausgekommen ist eine circensische Theatershow, mit der sich die chinesische Weltklasseakrobatik weltweit in die Herzen des Publikums turnt. Die Rahmenhandlung ist eine Übertragung von William Shakespeares Romeo und Julia nach New York City.

