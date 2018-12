Chinesisch Neujahr 2019

botanika Chinesisch Neujahr 2018

Tanz, Shows, Workshops und mehr

Chinas populärster Feiertag ist das Chinesische Neujahr. An diesem Familienfest werden Türen und Fenster weit geöffnet, um das Glück hereinzulassen. Dieser Sitte schließt sich die botanika auch 2019 wieder an und begrüßt am 10. Februar das glücksbringende Jahr des Schweines mit einem Löwentanz und einem einem authentischen Rahmenprogramm. Dabei erfahren die Besucher unter anderem mehr über die Kunst des Qigong, Kungfu und Taichi, über traditionelle Tee-Zeremonien, chinesische Sternzeichen und vieles mehr.

Alle Aktivitäten, Angebote und Vorführungen sind im Eintritt von 5 Euro für Kinder und 10,50 Euro für Erwachsene enthalten. Das Programm findet von 9 Uhr bis 18 Uhr statt.