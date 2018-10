Zur Buchvorstellung und Lesung mit dem Bremer Autor Will Gmehling sind Kinder ab 8 jahren eingeladen: Wenn einer neu in die Klasse kommt und Chlodwig heißt, dann hat er einen schweren Stand. Von der Vorstadtvilla in den achten Stock. Eine heitere Geschichte von zwei Jungs aus verschiedenen Milieus.

