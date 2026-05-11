Christliche Pfadfinder

Die christlichen Pfadfindergruppen leisten einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung von Kindern und Jugendlichen. Gemeinschaftserlebnisse in der freien Natur, auf unserem großzügigen Gelände und thematische Angebote in den Gruppenstunden geben den Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit, ihre eigenen Fähigkeiten zu trainieren und soziale Kompetenzen zu entwickeln. Mitmachen können Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren.

In den Ferien finden keine Treffen statt.

Anmeldungen nimmt der Jugenddiakon Arne Martin telefonisch und per E-Mail entgegen.