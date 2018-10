Der Junge, der mit Puh der Bär groß geworden ist, ist erwachsen und lebt ein trauriges Leben. Aber dann gibt es überraschendes Wiedersehen mit den Freunden aus dem Hundertmorgenwald.

Christopher Robin steckt in einem schlecht bezahlten Job fest, mit dem er nicht glücklich ist und bei dem er zu viel arbeiten muss, und vernachlässigt darüber noch dazu seine Familie. Die Abenteuer aus seiner Kindheit mit Winnie Puuh und den anderen sind in Vergessenheit geraten. Als Christopher Robin dann einen Familienausflug absagen muss, weil sein Chef ihn am Wochenende zur Arbeit zwingt, ist er am Tiefpunkt angekommen. Doch da steht auf einmal Winnie Puuh vor ihm. Und auch Ferkel, I-Aah, Tigger und die anderen sind zur Stelle ...