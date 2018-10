Christus-Oratorium von Franz Liszt

Mit dem Konzert setzen die Bremer Philharmoniker die erfolgreiche Tradition von Aufführungen großer orchestraler Chorwerke mit dem Bremer Domchor und die Mädchenkantorei am Dom unter der Leitung von Tobias Gravenhorst fort. Auf dem Programm steht diesmal Christus - Oratorium nach lateinischen Texten aus der Heiligen Schrift von Franz Liszt.

Von 1861 bis 1868 lebte Franz Liszt in Rom, wo er nach dem gescheiterten Versuch, seine langjährige Geliebte zu heiraten, die niederen Priesterweihen annahm. In dieser Zeit genoss er nicht nur regelmäßig die Musik Palestrinas bei Messen in der Sixtinischen Kapelle, sondern komponierte auch sein monumentales Christus-Oratorium, in dem er die extremen Gegensätze, die ihn als Komponisten auszeichneten, miteinander verknüpfte.

Die Karten sind online buchbar unter www.nordwest-ticket.de sowie telefonisch über 0421-363636, im Kartenshop Pressehaus Martinistraße sowie in allen angeschlossenen Vorverkaufsstellen sowie an der Abendkasse erhältlich. Der Eintritt beträgt für Kinder je nach Kategorie ab 8 Euro, für Erwachsene ab 11 Euro.