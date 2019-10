Circus Bambini

Kinder von 7 bis 10 Jahren lernen im Mitmach-Zirkus in verschiedenen Zirkus-Disziplinen das Risiko zu beherrschen, mit Gefahren umzugehen und in der Gruppe füreinander Verantwortung zu übernehmen. Dabei spornen die immer schwieriger werdenden Tricks und der Stolz beim Auftritt die Kinder an, sich freiwillig den neuen Herausforderungen zu stellen. Der Mitmach-Zirkus schließt mit zwei Auftritten bei der Weihnachtsgala im Bürgerhaus ab.

Für die Teilnahme ist eine telefonische Anmeldung bei Ramona Gille erforderlich.