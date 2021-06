Genervt vom Streit ihrer Eltern rennt Karo von zu Hause weg und schließt sich ihren Freunden vom Wanderzirkus an, die an einem prestigeträchtigen Zirkuswettbewerb teilnehmen wollen. Ihr freundschaftliches Verhältnis wird belastet als in den Tagen vor dem Wettbewerb gefährliche mysteriöse Sabotageversuchen den Zirkus heimsuchen.

NL 2019, Regie: Dennis Bots, mit Luna Wijnands, Tommy van Lent, Samuel Beau Reurekas, u. a., 90 Min., empfohlen ab 8 Jahren