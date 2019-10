Circus Roncalli: Storyteller

× Erweitern © www.roncalli.de Circus Ronalli

80 nostalgische Zirkuswagen, 120 Artisten, Musiker, Künstler und Mitarbeiter und ein Kuppelzelt für 1500 Zuschauerïnnen: Was mit einem Traum begann, hat sich zu einem der größten Circus-Unternehmen entwickelt. Bei Roncalli treten keine Tiere auf: Sie erscheinen als märchenhafte Holografien und über eine Million animierter Goldpartikel lassen wie aus Sternenstaub eine Pferdedressur-Show erscheinen.

Verzaubert werden die Gäste in einem der schönsten Zirkuszelte der Welt, das knapp 1500 Zuschauern Platz bietet und beleuchtet mit 10.000 Lichtern die ganze Zeltstadt in ein nostalgisches Licht taucht. Beim Geruch von Zuckerwatte und gebrannten Mandeln begrüßen Künstler in phantasievollen Kostümen zu Livemusik die Zuschauer am Eingang, um sie in die Zauberwelt zu entführen. Hereinspaziert!

800.000 Menschen erlebten Bernhard Pauls neuestes Programm „Storyteller- Gestern, Heute, Morgen“, jetzt kommt das Spektakel nach Bremen: vom Mittwoch, den 20. November bis zum Sonntag, den 15. Dezember gastiert der Zirkus zum achten Mal auf der Bürgerweide. Das Programm setzt wie gewohnt neue Maßstäbe und verbindet die romantische Welt des Zirkus mit den Anforderungen der modernen Zeit.

Roncalli verzichtet bewusst auf Tiere in der Show und setzt auf eine Inszenierung, die die Spielfreude des Theaters ebenso nutzt, wie innovative Bühnen-, Licht- und Holographietechnik.

Auch gastronomisch setzt Roncalli auf Erneuerung und erweitert sein Angebot um vegetarische und vegane Köstlichkeiten, die im Vorzelt und im „Café des Artistes“ zum Genießen und Verweilen einladen.

