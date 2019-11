Cirque Èloize: Hotel

× Erweitern © Cirque Èloize Cirque Eloize Hotel

In dieser außergewöhnlichen Zirkus-Show werden die Zuschauer an einen ein Ort voller Geschichten entführt. Erzählt und kommentiert werden sie von einem Hotelgast auf dem obersten Stockwerk. Dort trifft er im Laufe des Abends auf die unterschiedlichsten Menschen: Vom Maître d‘Hôtel über die schelmische Magd bis hin zum treuen Handwerker und seinem unzertrennlichen Hund Carpette. So ensteht auf der Bühne eine glamouröse Art-Deco-Welt, in der sich Zirkus, Tanz, Musik und Gesang kunstvoll vermischen.

Die Tickets können ab 16 Euro hier reserviert werden.