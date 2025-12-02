Hüpfen, fliegen, träumen

In fünf bunten und actionreichen Kurzfilmen wird die Welt erkundet. Heute mit KIJUKO-Club!

In „Die Jagd” hält ein zerstreuter Jäger ein Kaninchen für seinen Hund und nimmt es mit auf die Pirsch. So geraten die beiden in die absurdesten Situationen und sorgen im Wald für reichlich Chaos.

Eine große Holzbox reist in „Was ist in der Kiste” einmal rund um den Globus: per Flugzeug, Schiff, Zug, Bus und sogar auf einem Fahrrad. Doch was steckt da wohl darin? Ein Nashorn? Ein Affe? Niemand weiß es.

„Etwas” erzählt von einem kleinen Berg, der eine winzige Besonderheit besitzt – aber warum sollte gerade die wichtig sein?

In „Sams Traum” verfolgen wir den größten Wunsch der kleinen Maus Sam: Wenn im Frühling die Schwalben zurückkehren, möchte sie mit ihnen gemeinsam durch die Luft gleiten. Dafür braucht sie die Unterstützung des Marienkäfers sowie der Eule, des Eichhörnchens und des Frosches.

Und schließlich begibt sich ein Vater gut vorbereitet mit seinem Baby in „Das Kanuabenteuer” auf das Wasser, als plötzlich die Dinge aus dem Ruder laufen.

F/D/B 2015 bis 2023, Animationsfilme, 37 Min., FSK o. A., empfohlen ab 5 Jahren