Cleanup mit Herz und Handschuhen

Plastikflaschen, Verpackungen & Co. gehören nicht in die Natur - und genau deshalb lädt der BUND Bremerhaven zum fröhlichen Cleanup im Rahmen des Weltaufräumtags ein.

Mit Handschuhen, Greifern und guter Laune sammeln die Teilnehmenden gemeinsam Müll entlang der Rohr und zeigen: Viele kleine Hände können Großes bewirken!

Die Teilnahme an der Aktion ist kostenlos. Ob mit Kindern, Freund:innen oder einfach aus Liebe zur Natur – alle Interessierten können vorbeikommen, mitmachen und erleben, wie viel Spaß Umweltschutz machen kann.