Philosophische Akrobatik für Kinder und Querdenker ab 6 Jahren in der Schwankhalle: In seinem Programm übersetzt der Berliner Choreograf Clément Layes Routinen in körperliche Beschränkungen. Das Balancieren eines Glases wird zum Hindernis beim Erfüllen von selbst gestellten Aufgaben, die zunächst keinen Sinn ergeben.

Irritiert und belustigt folgt man den Bemühungen des Mannes auf der Bühne, der eine kleine Pflanze zu wässern versucht. Doch bei allem Befremden scheint hinter jedem der unzähligen Anläufe eine innere Logik zu stecken. Unbeirrt setzt er seine Pläne mit akrobatischem Geschick um. Was zunächst als unterhaltsamer Slapstick daherkommt, verkehrt sich vor den Augen der Zuschauer in eine gewitzte und tiefgründige Erkundung der Welt. Im Handumdrehen zerlegt Clément Layes tradiertes Wissen, arrangiert Bedeutungen um und lässt eine neue Welt entstehen.

Der Eintritt beträgt für Kinder und Jugendliche 5 Euro, für Erwachsene ist der Eintritt wählbar zwischen 7, 10 und 14 Euro.