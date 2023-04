× Erweitern © AlleAllez Cochon-Cochon

Für Publikum ab 5 Jahren macht die Künstlergruppe AllezAllez ihrem Namen an allen drei Festivaltagen alle Ehre:

"Cochon" heißt Schwein, und so entkommen in der Show zwei entzückende kleine Schweinchen dem Schlachtermesser. Anstatt zu rosafarbenen Schinken zum Anbeißen zu werden, strecken sie ihre Rüssel in den Wind und folgen ihren Instinkten auf der Suche nach Abenteuern.

Die zärtliche und humorvolle Geschichte über menschliche Animalitäten lädt ein, das Leben vom anderen Ende der Wurst aus zu betrachten - denn alle Tiere sind gleich, aber einige eben mehr als andere.