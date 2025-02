Dieser kanadische Film für Publikum ab 9 Jahren erzählt auf unkonventionelle Weise eine Geschichte, in der aktuelle Themen wie Umwelt- und Klimaschutz, biologische Landwirtschaft, Abkehr von der Massentierhaltung und Engagement für das Gemeinwohl mit viel Humor und Fantasie verbunden werden:

Nur widerwillig zieht der 12-jährige Max mit seinem Vater Éric aufs Land. Finanzielle Schwierigkeiten haben die beiden gezwungen, Montréal zu verlassen. Max, der in Montréal eine Pfandleihe in der Garage laufen hatte, bezweifelt, dass er hier mit seinem unbändigen Unternehmergeist was werden kann. Eine neue Geschäftsidee lässt jedoch nicht lange auf sich warten. Beim Frühstück mit seiner Tante und Cousin Charles merkt er, dass die Eier vom Bauernhof viel besser schmecken als die aus dem Supermarkt.

Ein Businessplan nimmt schnell Gestalt an und Max und sein Team legen los. Mit der Hilfe des Arbeitslosen Raymond wird die Scheune zu einem tierfreundlichen Unterschlupf für die Hennen ausgebaut. Youtuberin Alice sorgt für die Publicity in den sozialen Medien. Mit Enthusiasmus, Erfindungsreichtum und der wachsenden Unterstützung durch die Dorfgemeinschaft geht das Projekt voran, doch der freie Markt ist eine harte Nuss.

CDN 2023, Regie: Sebastien Gagné, Oscar Desgagnés, Simon Lacroix, Joëlle Paré-Beaulieu, 87 Min., FSK: 0, empfohlen ab 9 Jahren

Der Eintritt kostet für Kinder 3, für Erwachsene 6 Euro.