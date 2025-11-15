Coco und Zack – Hexentiere in Gefahr

× Erweitern © Julia Windhoff Anna Lott

Anna Lott ist beim Kinderlesefestival zu Gast und gibt Kindern ab 5 Jahren in der Lesung einen Einblick in ihr Buch:

Als eines Tages ein elternloses Ei vor dem Hexentierinternat liegt, ist die Aufregung groß. Wer hat es dort abgelegt? Und wer steckt wohl darin? Ein fellsträubendes Abenteuer für Hexenkatze Coco und Zauberhuthase Zack nimmt seinen Lauf.

Das Galaxie der Bücher Lesefestival vom Literaturhaus Bremen und dem Bremer Literaturkontor findet vom 8. bis 16. November 2025 kostenfrei und ohne Anmeldung statt. Zusammen mit bekannten Autor:innen und Illustrator:innen entdecken Kinder zwischen 2 bis 10 Jahren das Universum der Geschichten in Lesungen und werden in Workshops selbst kreativ.