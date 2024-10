Code Week 2024: Komm, machen!

× Erweitern © Sandra Schink Code Week EU

Europaweit entdecken Kinder und Jugendliche ihre Begeisterung für das Tüfteln, Hacken und Programmieren. In Bremen und Bremerhaven findet die CodeWeek vom 12. bis 27. Oktober statt.

Roboter bauen, Games entwickeln, das Lieblingstier in 3D drucken oder in die Welt der künstlichen Intelligenz eintauchen – bei der Code Week können Kinder und Jugendliche bei vielen kostenlosen Angeboten ins Programmieren einsteigen und direkt selbst loslegen.

So erleben sie individuell, wie viel Spaß, Kreativität und Teamwork in der Welt der Technik stecken. Vorkenntnisse sind dafür nicht notwendig.

Nach der Eröffnung am 12.10. von 11 bis 15 Uhr in der Zentralbibliothek finden bis zum 27. Oktober zahlreiche Events an verschiedenen Standorten für alle Altersgruppen statt. Das komplette Programm findet sich auf der Veranstaltungswebseite.