Von Mäusen und Monstern im Kinderzimmer

© Julia M. Cameron/Pexels Sicher im Internet für Kinder und Eltern

Beim Elterninformationsnachmittag rund um die Themen TV, PC & Co. erfahren Mütter, Väter und Großeltern, wie Medieninhalte auf Kinder wirken. Gibt es ein Zuviel an Medien? Wann darf’s ein bisschen mehr sein und wann ist es genug? An diesem Nachmittag wird Stefanie Wulf vom Blickwechsel e.V. auf Fragen und Wissenswertes rund um die kindliche Mediennutzung eingehen. Dazu gibt es Orientierungshilfen, Empfehlungen zu Kindermedien, Tipps für den Umgang mit Medien im Familienalltag und Raum für Fragen und Diskussion.

Die Veranstaltung im Rahmen der Code Week Bremen ist kostenfrei.