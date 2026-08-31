Code Week: Schlüsselanhänger aus dem 3D-Drucker

Im Schnupperkurs gestalten Kinder am Tablet mit Tinkercad einen eigenen Schlüsselanhänger, der anschließend mit dem 3D-Drucker gedruckt wird. Nebenbei erfahren die Teilnehmenden, wie ein 3D-Drucker funktioniert und was alles damit möglich ist. Während der Entwurf entsteht, können sie mit einem 3D-Stift kreativ werden und kleine Kunstwerke direkt in die Luft zeichnen.

Das Angebot ist kostenlos.